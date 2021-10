Helene Fischers (37) Riesenerfolg reißt nicht ab. Kürzlich machte die Sängerin mit etwas Schlagzeilen, was ausnahmsweise nicht ihre Musik betraf: Sie verkündete ihre Schwangerschaft. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel erwartet sie ihr erstes Kind. Wann ihr Baby das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht öffentlich bekannt. Jedoch plant die werdende Mutter bereits nächstes Frühjahr wieder auf Tour zu gehen. Jetzt wurde ihr neues Studioalbum veröffentlicht – und ihre Fans haben Helene offenbar sehr vermisst, denn sie katapultierten die Platte direkt auf die Nummer eins der Charts!

"Danke euch! Ich flipp aus!", freute sich Helene auf Instagram riesig über die Nummer-eins-Platzierung ihres Albums "Rausch" in den Offiziellen Deutschen Charts. "Ihr macht mich damit sehr glücklich. Dennoch war mir bei diesem Album am wichtigsten, mich als Künstlerin mitzuteilen", teilte die "Atemlos"-Interpretin ihrer Community mit. In "Rausch" habe sie "neue, ungewohnte Töne" ausprobiert, um das Gefühl, das sie spürte, bestmöglich einzufangen. "Danke, dass ihr mit mir diesen Weg geht", bedankte sie sich daraufhin rührend bei ihren Fans.

"Rausch" ist bereits Helenes achtes Nummer-eins-Werk, das sie fast zehn Jahre nach ihrem ersten Album "Für einen Tag" rausbrachte. Mit diesem hatte sie erstmals eine Spitzenplatzierung erreicht. Fans scheinen von der neuen Platte der 37-Jährigen begeistert zu sein. "Glückwunsch! So verdient! Ich liebe das Album!", schwärmte ein Instagram-User.

Getty Images Helene Fischer bei der TV-Show "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der große RTL-Jahresrückblick"

Getty Images Helene Fischer bei der Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", 2016

Getty Images Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!"

