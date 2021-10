Er bricht sein Schweigen! Halyna Hutchins war als Kamerafrau am Set des Westerns "Rust" aktiv. Wegen einer Fehlzündung in einer Filmwaffe wurde die junge Frau von einem Projektil tödlich getroffen. Die Waffe trug dabei Hauptdarsteller Alec Baldwin (63) selbst in der Hand. Nachdem sich der Kanadier bereits bei seinen Fans gemeldet hatte, gab nun auch Halynas Ehemann Matthew ein Statement ab: Er habe sich bereits mit dem Schauspieler ausgetauscht.

Im Gespräch mit der britischen Zeitung Daily Mail äußerte sich Matthew jetzt erstmals nach der schrecklichen Tragödie: "Ich habe mit Alec Baldwin gesprochen und er hat mich sehr unterstützt." Nach dem Tod eines Familienmitgliedes gebe es viel zu regeln, fügte der Anwalt hinzu. Er kündigte an, sich mit einem ausführlicheren Statement zu melden, sobald er die Zeit dazu finde.

Gemeinsam mit Matthew hatte Halyna einen achtjährigen Sohn. Alec hatte in seinen ersten Worten zu dem Vorfall versprochen, sich um die Hinterbliebenen der Kamerafrau zu kümmern: "Ich bin in Kontakt mit Halynas Ehemann und biete ihm und seiner Familie meine Unterstützung an."

Getty Images Alec Baldwin bei den Human Rights' Ripple Of Hope Awards in NYC im Dezember 2018

Instagram / halynahutchins Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

