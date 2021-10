Alec Baldwin (63) muss momentan wohl einen schlimmen Schock haben. Der Schauspieler steckte bis Donnerstag mitten in den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Rust" – diese wurden nun aber eingestellt. Am 21. Oktober kam die Kamerafrau Halyna Hutchins nämlich bei einem schrecklichen Unfall ums Leben: Alec erschoss sie versehentlich, weil eine Requisitenwaffe geladen war und fehlzündete. Der US-Amerikaner äußerte sich bislang nicht zu dem schlimmen Unfall – löschte nun aber ein Foto im Netz.

Auf Instagram hatte Alec am Tag des Unfalls ein Bild geteilt, auf dem er in voller Montur am Set zu sehen ist: Auf dem Bild trug er Cowboystiefel, ein blutiges Hemd, eine Weste und ein Halstuch. Fans zufolge hatte er dazu geschrieben: "Was für ein Tag." Vermutlich hatte Alec das Bild vor dem Unfall gepostet. Die Aufnahme entfernte der 63-Jährige nun von seinem Profil – womöglich löschte er es aus Pietätsgründen.

Fans richteten derweil aufbauende Worte an den Synchronsprecher. "Das war offensichtlich nicht deine Schuld – ich hoffe aber, dass du dich davon erholen kannst. Rechtzeitig", oder "Du machst gerade bestimmt eine schlimme Zeit durch... Aber du kannst nichts dafür", kommentierten seine Follower auf Instagram.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Instagram / alecbaldwininsta Die "Rust"-Crew am Set

Getty Images Alec Baldwin bei den Human Rights' Ripple Of Hope Awards in NYC im Dezember 2018

