Mirja du Mont (45) musste sich erst an den Alltag am Serienset gewöhnen. Seit wenigen Tagen gehört das Model zum Cast von Unter uns. Dort hatte es in der Rolle von Mareike Ott einen ziemlich aufregenden Start: Das Aufeinandertreffen mit Till Weigel (Constantin Lücke, 42) verlief alles andere als harmonisch. Doch wie hat sich Mirja überhaupt in ihren neuen Job eingefunden – und welchen Herausforderungen musste sie sich stellen? Im Gespräch mit Promiflash verriet sie jetzt: Vor allem das Textlernen fiel ihr anfangs schwer.

Als die 45-Jährige den ersten Stapel Texte bekommen hatte, habe sie ihr Management angerufen und sich vergewissern wollen, ob diese tatsächlich bis zur darauffolgenden Woche sitzen sollen. "Am Anfang denkst du: 'Das packe ich nicht.' Dann kommt noch das Lampenfieber dazu", erinnerte sich Mirja am Rande eines Events der Initiative Milch in Köln im Promiflash-Interview. Sie habe ihren erfahrenen Kollegen, die wesentlich mehr Szenen am Tag spielen müssen, keine Überstunden aufhalsen Beauty und gehofft, dass die Bilder schnell im Kasten sind. Tatsächlich sei die Blondine mittlerweile ein echter Profi geworden und lernt die Texte nebenbei am Wochenende.

Mit ihrer Serienfigur hat Mirja auch etwas gemeinsam, wie sie verriet: "Mareike ist wie ich jemand, der seine Meinung sagt und kein Mäuschen, das sich Befehle erteilen lässt." Außerdem fiel es ihr superleicht in die Rolle zu schlüpfen, da sie mit Constantin als Spielpartner einen Glückstreffer gelandet hat. "Er gibt mir ein tolles Gefühl und macht es mir so leicht. Er ist mein Lieblingskollege."

RTL/ Stefan Behrens Till (Constantin Lücke) und Mareike (Mirja du Mont) mit Tills Sohn Noah bei "Unter uns"

Initiative Milch "Unter uns"-Darstellerin Mirja du Mont

RTL/ Stefan Behrens Constantin Lücke und Mirja du Mont in einer "Unter uns"-Szene

