Schluss mit den Gerüchten! Schon Anfang Juli hieß es, dass Mirja du Mont (45) nach ihrer Zeit in der TV-Sendung Die Alm schon ihr nächstes Booking vorweisen kann. Medien wollten aus Produktionskreisen erfahren haben, dass die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont (74) eine Rolle in der beliebten RTL-Serie Unter uns ergattert hat. Jetzt ist es offiziell: Ab dem 12. Oktober wird Mirja in der Rolle der Mareike Ott im TV zu sehen sein.

Das bestätigt die Blondine gegenüber RTL und gibt im Interview zu: "Ich bin tierisch aufgeregt, dass ich jetzt hier bin und so eine große Rolle spielen darf." Speziell vorbereitet habe sie sich zwar nicht, da sie sich bis einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten noch im Urlaub befunden habe, aber Mirja blickt auf genügend Erfahrung zurück. Sie nahm früher Schauspielunterricht und wirkte auch schon bei Verbotene Liebe mit.

Dennoch hätten die vielen Textseiten die 45-Jährige erst einmal überrascht. Sie hoffe aber darauf, dass man am Anfang noch nachsichtig mit ihr sei. Außerdem betont sie: "Ich musste hier auch durch ein Casting. Die Rolle wurde mir nicht geschenkt." Ab dem 14. Okober stößt übrigens ein weiterer Neuzugang zum "Unter uns"-Cast dazu. Cathy Hummels (33) wird in der Rolle der Bea Kienzle als Gast zu sehen sein.

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont

Getty Images Mirja du Mont beim GQ Men of The Year Award 2016

TVNOW, Stefan Behrens Moderatorin Cathy Hummels

