Kylie Jenner (24) setzt ihren Babybauch mal wieder ziemlich sexy in Szene! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ist gerade schwanger mit ihrem zweiten Kind und hat auch schon einen deutlich gewölbten Bauch. Diesen betont sie immer wieder mit ganz schön heißen Outfits. Vor wenigen Wochen präsentierte sie ihre Kugel zum Beispiel in einem sehr transparenten, schwarzen Spitzenkleid. Jetzt zieht Kylie die Blicke aber mit einem etwas anderen Babybauchfoto auf sich.

Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige ein Foto, auf dem der Schatten ihres Körpers zu sehen ist. Sie hat eine sexy Pose eingenommen und streckt ihren Oberkörper leicht nach vorn, sodass ihr Babybauch dadurch besonders zur Geltung kommt. "Wächst und wächst", kommentierte Kylie den Schnappschuss.

Im Gegensatz dazu teilte die Mutter der kleinen Stormi (3) vor wenigen Tagen eine Aufnahme, auf dem ihr Babybauch kaum zu erkennen war. Viele Fans waren daraufhin sichtlich verwirrt und fragten sich, wo ihre Rundungen abgeblieben sind. Diese hat Kylie – wie ihr neustes Foto zeigt – aber offenbar nur gut kaschiert.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2021

Instagram / kyliejenner Schattenbild von Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner TV-Star Kylie Jenner

