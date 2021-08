Happy Birthday, Kylie Jenner! Die frischgebackene 24-Jährige kann bereits auf ein sehr aufregendes Leben zurückblicken. So ist sie nicht nur ein Reality-TV-Star, sondern auch eine mega-erfolgreiche Unternehmerin und obendrein Mutter einer Tochter. Besonders ihre eigene Mama Kris Jenner (65) ist total überwältigt, was ihr jüngstes Kind bereits alles erreicht hat. Was für eine bessere Gelegenheit als Kylies (24) Ehrentag gibt es also, um ihr zu sagen, wie stolz sie auf die Kosmetik-Imperium-Inhaberin ist...

"Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht!", beginnt das Kardashian-Jenner-Familienoberhaupt seine rührende Hommage auf seinem Instagram-Account. Hier teilte die Kalifornierin nicht nur süße Worte, sondern auch ein paar schnucklige Kinderfotos von ihrer Kylie und betonte dabei: Schließt sie die Augen, komme es ihr immer noch so vor, als sei es erst gestern gewesen, dass Beauty-Ikone auf einem Pony geritten und mit ihrem Make-up gespielt hat. "Du hast uns allen so viel Freude bereitet! Und jetzt bist du die tollste Mami [...], und so weise für dein Alter. Du bist so freundlich, unglaublich großzügig und so loyal, mitfühlend und liebevoll", schwärmt Kris.

Kylie mache einfach jeden Tag außergewöhnlich und ihre Kreativität erstaune die Sechsfachmama immer wieder aufs Neue. "Danke, dass du eine Inspiration für so viele bist... besonders für mich", schließt die 65-Jährige ihren emotionalen Post ab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / krisjenner Kylie Jenner als kleines Kind

Instagram / krisjenner Kylie und Kris Jenner, US-Reality-TV-Stars

