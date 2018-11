Ende Februar machten Alicia Silverstone (42) und ihr Mann Chris Jarecki nach 20 Jahren Liebe Schluss. Im Mai reichte das einstige Traumpaar, das gemeinsam den siebenjährigen Sohn Bear Blu hat, dann auch die Scheidung ein. Nun ist ihre Ehe endgültig Geschichte: In der vergangenen Woche haben sich die "Clueless – Was sonst!"-Darstellerin und ihr Ex offenbar geeinigt und entsprechende Gerichtsdokumente unterschrieben.

Wie The Blast jetzt berichtete, haben Alicia und Chris bereits am 16. November ihr Ehe-Aus mit ihrer Unterschrift besiegelt. Sie hätten richterliche Papiere unterzeichnet, in denen sie sich über die Rahmenbedingungen ihrer Scheidung geeinigt haben. Wie genau diese Details aussehen, ist aber bisher nicht bekannt. Nur, dass die 42-Jährige das geteilte Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn möchte, weiß man. Schon kurz nach der Trennung hatte das Ex-Paar betont, für Bear immer befreundet bleiben zu wollen.

Abschließend muss nun noch ein Richter die Dokumente absegnen, dann ist die Scheidung endgültig durch, wie es heißt. Die Trauerphase zum Ende ihrer Beziehung hat die Schauspielerin offenbar bereits überwunden – sie hat sich schon wieder voll ins Dating-Leben gestürzt.

Getty Images Alicia Silverstone in New York City

Presley Ann/Getty Images Alicia Silverstone bei einer Veranstaltung in Los Angeles, Mai 2018

Instagram / aliciasilverstone Bear Blu mit seiner Mama Alicia Silverstone

