Hubert Fella (53) und Matthias Mangiapane (38) wissen, wie man Das Sommerhaus der Stars übersteht – und das ohne Trennung! Im Jahr 2017 nahmen die beiden Realitystars selbst an dem Trash-Format teil und schafften es bis ins Halbfinale. Anders als manch anderes Paar sind die "Hot oder Schrott"-Stars auch heute noch glücklich verheiratet. In fünf Staffel trennten sich bisher 17 der teilnehmenden Paare – darunter unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) und Jennifer Lange (28). Im Promiflash-Interview verrieten die Fellas nun ihr Geheimrezept, wie man diesem Schicksal entgehen kann.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de