Fanliebe kennt keine Grenzen – auch nicht bei Adele (33), wenn es um Céline Dion (53) geht! Mit ihrem neuen Song "Easy On Me" feiert die Sängerin gerade ein fulminantes Comeback und wird von zahlreichen Stars für diesen Hit gefeiert. Aber auch die Britin selbst hat Vorbilder. Eines davon ist ihre kanadische Kollegin Céline Dion. Wie sehr Adele die Musikerin verehrt, wird mit diesem Sammlerstück deutlich: Sie besitzt einen gekauten Kaugummi von Céline – im Rahmen!

Im Interview mit Vogue zeigte die 33-Jährige stolz das gute Stück. Auf einem Fetzen Papier klebt der Kaugummi der "My Heart Will Go On"-Interpretin und wurde feierlich eingerahmt. Dieses kuriose Andenken hat sie dem Moderator James Corden (43) zu verdanken. "Er weiß, was für ein großer Fan ich von ihr bin. Also hat er sie ihren Kaugummi in ein Papier spucken lassen und es für mich gerahmt. Und es ist mein stolzester Besitz", grinste die Künstlerin.

Doch nicht nur von Céline Dion ist die Mutter eines Sohnes ein großer Fan. Auch an den Spice Girls findet Adele großen Gefallen. Vor allem von dem frechen Auftreten, das die britische Girlband an den Tag legte, ist sie beeindruckt: "Ihnen ist wirklich einfach alles egal!"

Anzeige

Getty Images Sängerin Adele bei den Grammys 2012

Anzeige

Getty Images Céline Dion im Februar 2017

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls, 2007

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Adele diesen gerahmten Kaugummi besitzt? Mega! Eine wirklich lustige Geste! Ziemlich seltsam... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de