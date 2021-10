Mandy Moore (37) ist nach wie vor im Mamaglück! Im Februar wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Die This Is Us-Darstellerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith durften sich über einen Sohn freuen. Mandy platzt natürlich fast vor Stolz, wann immer sie über ihren kleinen August "Gus" Harrison spricht. Im Netz widmete die US-Amerikanerin ihrem Nachwuchs nun ein paar besonders niedliche Zeilen.

Genau acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes schwärmte Mandy auf Instagram: "Acht Monate der magischsten, unendlichen Liebe. Du (und dein Vater) seid meine Lieblinge, Goosey. Ich weiß nicht, womit ich so viel Glück verdient habe." Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihres Babys. Freudestrahlend sitzt August darauf in einem Hochstuhl – während sein Gesicht, seine Hände und sogar sein Oberkörper mit rot-pinkem Babybrei bekleckert sind.

Bei diesem Anblick können Mandys Fans nur zustimmen – auch sie sind hin und weg von Baby Gus. "Oh mein Gott, dieses süße Gesicht", schrieb beispielsweise ein Follower in der Kommentarspalte. Andere User schwärmten hingegen von den ersten Zähnchen des Strahlemannes – denn die kommen auf der Nahaufnahme besonders gut zur Geltung.

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Sohn August Harrison, Oktober 2021

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith, Mandy Moore und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / mandymooremm Mandy Moore am Set von "This Is Us" mit Sohn August

