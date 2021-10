Auf diesen Batman-Streifen mussten die Fans lange warten! Seit Frühjahr 2019 ist bekannt, dass Robert Pattinson (35) in die Fußstapfen von unter anderem Christian Bale (47) und Ben Affleck (49) treten wird – er ist nämlich der neue DC-Superheld. In "The Batman" wird der Schauspieler sich von seiner wohl düstersten Seite ever zeigen. Der aktuelle Trailer verspricht Kinoliebhabern schon jetzt geballte Action, ein dunkles Filmset und jede Menge Spezialeffekte. Im März 2022 können Fans Robert dann auf der großen Kinoleinwand im Fledermauskostüm bestaunen.

