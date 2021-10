Welche Folgen hat der bittere Unfall, der sich am Donnerstag am Set des Westernfilms "Rust" zugetragen hat, für Alec Baldwin (63)? Der Schauspieler hatte im Rahmen der Dreharbeiten eine Requisitenwaffe abgefeuert – die zündete fehl und gab einen Schuss auf den Regisseur des Films, Joel Souza, und Kamerafrau Halyna Hutchins ab. Letztere erlag ihren Verletzungen wenig später. Kann Alec für diese Folgen seiner Handlung in irgendeiner Weise belangt werden?

Anwalt Alexander Stevens erklärt gegenüber Bild: "Im Grunde ist das Recht in den USA ähnlich wie in Deutschland: Theoretisch wäre eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung beziehungsweise fahrlässiger schwerer Körperverletzung möglich." Allerdings passiere das nur dann, wenn Alec ein Fehlverhalten vorgeworfen werden könne. "Das ist höchst zweifelhaft. Denn er musste kaum damit rechnen, dass sich in einer Requisiten-Pistole am Set scharfe Munition befinden würde", so Alexander Stevens weiter.

Auch finanziell kommen wohl höchstwahrscheinlich keine großen Folgen auf den Hollywood-Star zu. "Grundsätzlich gibt es dafür Versicherungen. Die bezahlen, wenn es sich um Fahrlässigkeit handelt", erläutert der Jurist.

