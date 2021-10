Caona Freier gibt ein Schwangerschaftsupdate! Die Frau des ehemaligen Bachelor-Protagonisten Leonard Freier (36) gab vor wenigen Wochen bekannt, dass nun schon das zweite Kind mit ihrem Ehemann auf dem Weg ist. Während es in der Schwangerschaft mit Töchterchen Aurora damals einige Höhen und Tiefen gab, geht es ihr mit dem neuen Nachwuchs im Bauch um einiges besser. Dennoch ist ihre jetzige Schwangerschaft besonders und das zeigt sich auch an ihren Gelüsten: Denn auf diese Leckereien hat Caona momentan ziemlich Heißhunger!

In ihrer Instagram-Story fragte ein Fan die werdende Zweifachmutter, ob sie Schwangerschaftsgelüste habe. Gesagt hat Caona dazu nichts, lediglich zwei Bilder fügte sie an. Aber die sprechen für sich: Eine herzhafte Käseplatte und eine Packung buntes Wassereis. Danach sehnt sich also die werdende Mutter!

Ihr Partner Leonard bleibt von derartigen Wünschen natürlich verschont. Gemeinsam hat das Ehepaar aber die Freude auf den Nachwuchs. Im Promiflash-Interview betonte Leo bereits: "Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir noch mal Eltern werden dürfen." Zuletzt gaben sie sogar bekannt, dass sie sich schon auf einen Namen für den Familienzuwachs geeinigt haben!

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Caona und Leonard Freier in Berlin, September 2019

Anzeige

Instagram / caona.freier Caona Freier im Februar 2021

Anzeige

Instagram / leonard.freier Caona, Leonard Freier und ihre Tochter in Manavgat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de