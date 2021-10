Anna-Maria Ferchichi (39) kann es offenbar kaum noch erwarten, ihre Drillinge endlich auf die Welt zu bringen! Seit Wochen und Monaten bangen die schwangere Schönheit und ihr Mann Bushido (43) um ihre drei kleinen noch ungeborenen Mädchen. Mittlerweile rückt der errechnete Termin der Geburt immer näher – das kommt der werdenden Drillingsmama offensichtlich gerade recht: Wie Anna-Maria im Fazit ihres Endspurts der Schwangerschaft betont!

"Die letzten beiden Wochen ziehen sich einfach wie Kaugummi", klagte die dunkelhaarige Schönheit in ihrer Instagram-Story. Seit Bekanntgabe der Babynews nimmt Anna-Maria ihre Community mit regelmäßigen Updates mit auf die Reise. In den vergangenen Tagen scheint ihr aber allmählich der Spaß in ihren anderen Umständen vergangen zu sein. Neben dem genervten Gesichtsausdruck der Beauty ist auch ihr XXL-Babybäuchlein zu sehen.

Und das könnte mittlerweile kaum praller sein. Vor wenigen Tagen war der 39-Jährige beim Anblick ihrer wachsenden Bauchmitte noch zu lachen. "Erst kommt Ein-Meter-Bauch und dann komme ich", scherzte die Frau des Rappers. Doch wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird – schon bald werden Anna-Maria und Bushido ihre Kids nämlich in den Armen halten dürfen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2021

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

