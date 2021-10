Entdecken ihre Fans nun etwa ein neues Talent bei Cathy Hummels (33)? Die Influencerin ist eigentlich für ihr Know-how in Sachen Moderation oder auch Modedesign bekannt. Aber kann Cathy vielleicht auch noch singen? Aktuell ist die zweite Folge von The Masked Singer in vollem Gange und kein Geringerer als Rateprofi Rea Garvey (48) vermutet doch tatsächlich die Fußballer-Gattin unter der Maske des Teddys. Ob da etwas dran sein könnte?

Wegen eines Fußball-Indiz' tippt der Sänger darauf, dass es womöglich Cathy ist, die unter der Teddy-Maskerade steckt. Immerhin hat die wegen ihres Gatten Mats (32) optimale Connections. Dass das kuschelige Kostüm auf Französisch gesungen hat, sei nur eine Ablenkung, glaubt Rea. Auf Twitter sind einige User seiner Meinung. "Ich bin bei Rea. Ich glaube ganz ehrlich auch Cathy Hummels." In ihrer Instagram-Story zeigt sich Cathy aktuell zwar in München, das kann aber natürlich auch Ablenkung sein.

Ruth Moschner (45) könnte sich aufgrund ihres Bewegungstalents und ihres Ex-Partners Sami Khedira (34) auch Model Lena Gercke (33) als Teddy vorstellen. Gast-Raterin Janin Ullmann (39) tippt auf Shirin David (26) oder Palina Rojinski (36).

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2021

Zick, Jochen Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

