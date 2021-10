The Masked Singer ist in vollem Gange! Schon am heutigen Samstag steht die zweite Show der allseits beliebten Musikshow in der Primetime an. Besonders begeistert sind sowohl das Rateteam um Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) als auch die zahlreichen Fans natürlich von den aufwendigen Kostümen der Show. Nach der ersten Sendung begeistert allerdings nicht nur die Maskerade, sondern auch der Promi, der unter ihr steckt. Schließlich kennen die Zuschauer nun einen ersten Eindruck des jeweiligen Gesangstalents. Die Promiflash-Leser rechnen deshalb einem Kostüm und dem dazugehörigen VIP für das Weiterkommen in Show zwei besonders hohe Chancen aus!

In einer Umfrage haben 1.143 Leser abgestimmt – und mit großem Abstand sehen die Fans das Kostüm Mülli Müller auf dem ersten Platz, was die Beliebtheit und das Können angeht. 34,1 Prozent (390 Personen) stimmten für das drollige blaue Flauschtier aus der Mülltonne. Mit immerhin noch 17,8 Prozent (204 Stimmen) landet die Raupe auf Platz zwei.

Weniger gut schnitten der Hammerhai und der Phönix ab. Nur drei Prozent der Leser, also 34 Zuschauer, mögen den fischigen Genossen am liebsten. 1,9 Prozent (22 Personen) wählten den mythischen Vogel als ihren Favoriten aus.

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

ProSieben/Willi Weber Der Phönix, "The Masked Singer"-Kostüm

