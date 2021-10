Shanna Moakler (46) setzt ein klares Statement! Die Ex von Travis Barker (45) verwunderte ihre Fans vor einigen Tagen mit kuriosen Postings und Bildunterschriften, die dem Timing geschuldet direkt mit der Verlobung ihres Verflossenen mit Kourtney Kardashian (42) in Verbindung gebracht wurden. Nun meldete sich das Playboy-Model zu Wort und äußerte ihren Unmut: Die Follower sollen Shannas Nachrichten komplett falsch verstanden haben!

"Ich habe keinen Kommentar zu irgendetwas abgegeben, was in der Welt vor sich geht", machte die ehemalige Miss Universe auf ihrem Instagram-Account deutlich. Doch Shanna wurde noch etwas direkter: "Also Danke an alle neu entdeckten Psychologen [...] – eure unaufgeforderten Meinungen von Tratsch-Seiten wurden zur Kenntnis genommen." Viele hatten ihre kryptischen Zeilen, wie etwa "Bevor du jemanden fragst, wieso er dich hasst, frage dich selbst, wieso dich das überhaupt interessiert", als direkten Seitenhieb an ihren Ex und seine Verlobte angesehen. Shanna stellte aber nun damit klar: Das wurde falsch interpretiert!

Die 46-Jährige scheint nicht viel von den Prognosen im Netz zu halten. "Was würde ich nur ohne eure Glückskeks-Weisheiten tun?", fuhr sie ironisch fort. Dabei sind die Anschuldigungen nicht allzu weit hergeholt, schließlich empörte sie sich schon einige Male über die neue Beziehung zu Kourtney und befürchtete einen negativen Einfluss auf die zwei Kinder, die Travis und Shanna zusammen haben.

Instagram / shannamoakler TV-Bekanntheit Shanna Moakler

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, Model

