Sarah Harrison (30) könnte nicht stolzer auf ihren Mann Dominic (30) sein! Die Dubai-Auswanderin musste die vergangenen Wochen räumlich getrennt von ihrem Gatten und auch den beiden gemeinsamen Kindern Mia Rose (3) und Kyla (1) verbringen. Grund dafür war ein Projekt, an dem Sarah ohne ihre Familie arbeitete. In dieser Zeit musste sich Domi also alleine um den Nachwuchs kümmern. Aus diesem Grund singt Sarah nun ein Loblied auf ihr Herzblatt.

Die Trennung von ihren Lieben machte der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin ziemlich zu schaffen. Wenn sie Leute auf ihre Familie ansprachen, kamen ihr sofort die Tränen, berichtet Sarah auf Instagram. Ziemlich hart traf es aber auch Domi, denn der musste sich alleine um die beiden Kids kümmern, was nicht immer einfach war. "Es ist so unfassbar, wie stolz ich auf Domi bin. Er hat das so gerockt ohne mich", betont die Influencerin.

"Ich wusste schon immer, dass du der beste Vater sein wirst. Du bist ein herzlicher, liebevoller Mensch und ich kann mich auf dich verlassen", richtet sich Sarah direkt an ihren Göttergatten. Ihrer Meinung nach schätzt man seinen Partner noch viel mehr, wenn man merkt, wie anstrengend der Familienalltag alleine ist. "Respekt an alle alleinerziehenden Eltern", spricht die Sport-Liebhaberin noch aus. Nun ist Sarahs Projekt endlich abgeschlossen und die Familie schon bald wieder vereint.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Juli 2021

