Sarah Harrison (30) ist wieder on Tour! Eigentlich ist die YouTuberin mit ihrem Mann Dominic (30) und ihren zwei Töchtern erst vor wenigen Wochen nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland nach Dubai zurückgekehrt. Jetzt zieht es die ehemalige Bachelor-Kandidatin erneut in die Ferne: In ihrer Heimat steht ein wichtiger Job an. Eigentlich sollte sie von ihrer Familie begleitet werden, doch jetzt reist Sarah mit ihrem ältesten Spross Mia (3) ganz alleine!

Weil ihr jüngstes Töchterchen Kyla (1) gerade erkältet ist, fliegt die gebürtige Günzburgerin erstmals nur mit der Dreijährigen nach Deutschland. Doch das ist für Sarah überhaupt kein Problem – im Gegenteil. "Mit ihr zu reisen ist mittlerweile so einfach und unkompliziert geworden", berichtete die Blondine auf ihrem Instagram-Account und fügte an: "Ich glaube, es wird ein richtig schöner und entspannter Flug. Mia ist schon so ein großes Mädchen." Die Kleine sei total brav und könne sich gut beschäftigen.

Allzu lange wird die 30-Jährige mit ihrer Ältesten dort vermutlich jedoch nicht alleine sein: Sobald es Kyla wieder etwas besser geht, wolle Dominic mit ihr nachkommen. Momentan scheint die Einjährige ihre Erkältung aber noch nicht überwunden zu haben. "Kyla hat letzte Nacht unruhig geschlafen", erzählte der Fitnessfan auf seinem Account.

Instagram / sarah.harrison.official/ Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Instagram / sarah.harrison.official (v.l.n.r). Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

