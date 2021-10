Lala Kent (31) scheint ihren Ex Randall Emmett endgültig hinter sich lassen zu wollen! Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit hat sich vor einigen Tagen angeblich von ihrem Verlobten getrennt, nachdem dieser sie betrogen haben soll. Offiziell ist die Trennung bisher zwar nicht, Lala wurde jedoch bereits ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Wohl auch für Töchterchen Ocean scheint die Mutter sich schnell klare Verhältnisse zu wünschen. Lala ist deshalb jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 31-Jährige zusammen mit ihrer Mutter und ihrem sieben Monate alten Nachwuchs am Donnerstag in Santa Monica, Kalifornien. Laut dem Portal schaute sie sich vor Ort eine Wohnung in einem Apartmentkomplex an. Lalas Blick war ernst, als sie in das Gebäude hinein ging. Wie die Besichtigung lief, ist nicht bekannt.

Vor einigen Tagen waren Fotos im Netz aufgetaucht, die Randall mit anderen Frauen zeigen. Lala soll daraufhin nicht lange gefackelt und dem Filmproduzenten den Laufpass gegeben haben. Sie zog unmittelbar in ein Hotel, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Für Töchterchen Ocean und sie natürlich keine Dauerlösung...

Getty Images Lala Kent mit Tochter Ocean beim World Dog Day im West Hollywood Park, August 2021

Getty Images Realitystar Lala Kent

Getty Images Lala Kent and Randall Emmett, Juni 2021

