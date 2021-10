Liliana Matthäus (33) plaudert über ihre Schwangerschaft. Vor einigen Tagen gab die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) bekannt, dass sie und ihr neuer Partner zum ersten Mal Eltern werden. Es wird ein Mädchen. Nachdem Liliana ihre anderen Umstände die ersten Monate ganz für sich genossen hat, ist sie nun umso offener. In einer Fragerunde beantwortete sie jetzt die Fragen ihrer Fans und verriet unter anderem, wie es ihr aktuell geht.

"Ich fühle mich gut so weit", beantwortete die werdende Mutter die Frage eines Fans in ihrer Instagram-Story. Sie habe im ersten Trimester viel Glück und weder Übelkeit noch Gelüste gehabt, freute sich Liliana. Doch obwohl sie von derartigen Beschwerden verschont geblieben ist, strotzt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin nicht unbedingt vor Energie. "Ich werde jetzt nur sehr schnell müde und liege am Abend lieber auf meinem Sofa, als etwas zu unternehmen", verriet sie.

Lilianas Tochter soll Anfang 2022 in München das Licht der Welt erblicken. Bis dahin möchte sie sich überwiegend auf ihre Schwangerschaft konzentrieren und als Model kürzertreten. "Aber wenn ein sehr interessanter Job reinkommt und ich noch in der Verfassung bin, ihn wahrzunehmen, dann warum nicht?!", räumte die Beauty ein.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, PR-Agentin

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021

