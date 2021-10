Bekommt Liliana Matthäus (33) einen Sohn oder eine Tochter? Vor über zehn Jahren machte die Beauty mit ihrer Hochzeit und der anschließenden Scheidung von Fußballer Lothar Matthäus (60) Schlagzeilen. Diese Zeiten liegen jedoch längst hinter dem Model. Inzwischen hat die Brünette ihr Glück in einem 42-jährigen Unternehmer aus den USA gefunden. Gemeinsam erwartet das Paar sogar das erste Kind, wie die werdende Mutter gerade erst verriet. Auch das Geschlecht kennen die beiden bereits: Sie bekommen ein kleines Mädchen!

Im Interview mit Bunte sprach die 33-Jährige über ihre Schwangerschaft. "Ich habe einen sogenannten Panorama-Test gemacht, der ohne Gefahr für Mutter und Kind Informationen über den genetischen Zustand des Ungeborenen liefert", berichtete der Realitystar. Dadurch wurde auch das Babygeschlecht festgestellt. Als Liliana beim Friseur saß, habe die werdende Mutter eine SMS ihres Arztes bekommen: "By the way, it's a girl." (zu deutsch: "Übrigens, es wird ein Mädchen.")

Dem Vater des Kindes hat Liliana diese Neuigkeit mittels einer süßen Geste mitgeteilt: "Ich habe dann einen rosa Kuchen gekauft und habe meinem Partner so die frohe Botschaft überbracht", erzählte sie und betonte: "Es ist ein absolutes Wunschkind."

Getty Images Liliana and Lothar Matthäus bei den World Music Awards in Monaco im Mai 2010

ActionPress Liliana Matthäus bei einer Gala in Hollywood, Februar 2020

Getty Images Liliana Nova auf einem Fashion-Event in New York

