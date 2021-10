Wer wird Das Sommerhaus der Stars gewinnen? Diese Frage beantwortet sich bereits kommende Woche – denn das große Finale der beliebten Spielesendung steht an. Sechs verbleibende Paare kämpfen in der vierten Woche der Show um den Sieg. Doch wer hat die besten Chancen, die 50.000 Euro abzuräumen? Im Promiflash-Interview verraten die Ex-Kandidaten Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) jetzt, wer ihre Favoriten sind!

Sollen etwa Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle den Titel abräumen – oder werden es doch Stephan Jerkel (52) und Peggy Jerofke? Für Julian und Stephi keines der beiden Paare den Geldkoffer nach Hause holen, sondern Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer: "Benjamin und Sissi sehe ich ganz vorne!", erklärte der Rheinländer. Und auch seine Verlobte stimmte ihm da zu: "Die sind so aufeinander eingespielt. Die halten immer zusammen, die gehen total ruhig an die Sache ran, gehen konzentriert in ein Spiel und pushen sich auf eine extrem liebevolle Art!"

Julian und Stephi selbst durften sich in ihrer Sommerhaus-Staffel 2018 nicht über den Sieg freuen. Das einstige Love Island-Traumpaar landete auf dem fünften Platz, gemeinsam mit Micaela Schäfer (37) und ihrem damaligen Partner Felix Steiner (36). Den Gewinn schnappten sich stattdessen die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten Uwe (51) und Iris Abel (53).

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Die "Love Island"-Stars Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Anzeige

RTL / Stefan Menne Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige

MG RTL D Julian Evangelos und Stephanie Schmitz im "Sommerhaus der Stars" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de