Alec Baldwin (63) braucht wohl erst einmal Zeit, um sich zu sammeln. Der Schauspieler war am vergangenen Donnerstag in eine schreckliche Tragödie verwickelt. Am Set des Westernstreifens "Rust" hatte der Hollywoodstar im Rahmen von Dreharbeiten eine Requisitenwaffe abgefeuert, bei der sich aufgrund einer Fehlfunktion ein echter Schuss gelöst hatte, und dadurch versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins getroffen wurde. Sie ist an den Verletzungen gestorben. Jetzt wurde bekannt, dass der Schauspieler erst einmal alle zukünftigen Projekte gecancelt hat.

Wie eine Quelle gegenüber People bestätigte, sagte Alec anstehende Bookings vorerst ab. Angeblich braucht der Star nun etwas Zeit für sich – verständlicherweise. Der 63-Jährige soll noch Stunden nach dem tragischen Unfall absolut hysterisch und untröstlich gewesen sein, so der Insider weiter. "Jeder wusste, es war ein Unfall, aber er war komplett am Boden zerstört."

Nach den Ereignissen wandte sich Alec bereits an die Öffentlichkeit und äußerte sich zu den Geschehnissen. "Mein Herz ist gebrochen und ich trauere mit ihrem Mann, ihrem Sohn und allen, die Halyna geliebt haben", schrieb er auf Twitter über die verstorbene Kamerafrau.

