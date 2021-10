Danni Büchner (43) scheint einfach kein Glück in der Liebe zu haben. In den vergangenen Monaten machte die Auswanderin immer wieder mit ihrer On-Off-Beziehung zu Ennesto Monté (46)auf sich aufmerksam. Nach der endgültigen Trennung im Sommer dieses Jahres war der Reality-TV-Star erst mal nicht mehr aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner. Doch wie sieht es zurzeit in Dannis Liebesleben aus?

"Ich fand erst kürzlich jemanden toll", erzählte die fünffache Mutter zuletzt in ihrer Instagram-Story. Sie sei davon ausgegangen, dass dies auch auf Gegenseitigkeit beruhe. "Nur mochte er nicht nur mich", verriet Danni enttäuscht. Auf weitere Dates mit Männern habe sie dieses Jahr vorerst keine Lust mehr, denn das Verhalten von so manchem könne sie oftmals nicht verstehen.

Bereits vor einigen Wochen hatte Danni in einem Interview mit Gala von ihren Schwierigkeiten beim Daten berichtet. "Man weiß bei vielen nicht, ob die einen wirklich kennenlernen möchten oder nur ein bisschen Fame abbekommen wollen", hatte die 43-Jährige damals erklärt. Meist erkenne die Influencerin aber recht schnell die Absichten ihrer Verehrer.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2021

