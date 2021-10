Angelina Jolie (46) präsentiert ihre wunderschönen Töchter! Schon in der vergangenen Woche stolzierte die fünffache Mutter mit der gesamten Rasselbande über den roten Teppich. Zur Premiere des Films "Eternal" wurde die Schauspielerin von all ihren Kindern begleitet. Nun erschien die "Maleficent"-Darstellerin wieder mit ihrem Nachwuchs am Red Carpet. Dieses Mal posierten Zahara Marley (16) und Shiloh (15) in tollen Looks neben ihrer Mutter!

Beim Film Festival in Rom erschien die 46-Jährige Seite an Seite mit den beiden. Hand in Hand posierten die drei Beautys für die Fotografen und strahlten dabei um die Wette. Während Angelina in einem hautengen silbernen Kleid verzauberte, trug Zahara eine bodenlange weiße Robe. Shilo hingegen setzte auf ein kurzes Schwarzes. Untenrum ging es bei der 15-Jährigen aber lässiger zu: Der Promi-Spross trug knallgelbe sportliche Sneaker.

In Sachen Styling scheinen sich Angelina und Zahara ähnlich zu sein und elegante Kleider zu lieben. Beim Auftritt in der vergangenen Woche präsentierte die 16-Jährige sogar einen ganz besonderen Look: Sie trug dieselbe Robe, in der ihre Mutter bereits vor sieben Jahren bei der Oscar-Verleihung gestrahlt hatte.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Anzeige

Getty Images Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie and Shiloh Jolie-Pitt beim Film Festival in Rom, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de