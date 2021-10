Tritt Zahara Marley Jolie-Pitt (16) fashiontechnisch in die Fußstapfen ihrer Mutter? Angelina Jolie (46) steht seit Beginn ihrer Karriere im Rampenlicht – und aufgrund dessen auch deren Kinder. Ihre Tochter Zahara brachte die "Maleficent"-Darstellerin zuletzt Anfang des Monats mit auf den roten Teppich. In eleganten Outfits strahlte das Mutter-Tochter-Gespann dort in die Kameras. Und auch jetzt wurde Angelina wieder von ihren Kids zu einem Event begleitet – für dieses hatte sich Zahara einen ganz besonderen Look rausgesucht.

Moment mal, dieses Kleid kennt man doch! Zahara wurde bei der Premiere des Films "Eternals", bei dem auch Angelina mitgewirkt hat, am vergangenen Montag von den Kameras in einem bodenlangen Dress eingefangen. Dieses sollte eingefleischten Jolie-Fans bekannt vorkommen. Denn die 46-Jährige trug das Designerstück von Elie Saab (57) vor sieben Jahren zur Oscar-Verleihung – und hat es ihrer Tochter wohl nun für diesen besonderen Anlass ausgeliehen.

Doch nicht nur die 16-Jährige hat sich für die Veranstaltung ganz schön herausgeputzt. Ihre Mutter begeisterte in einem schulterfreien Dress in erdigem Ton. Passend dazu trugen ihre anderen beiden Töchter Vivienne (13) und Shiloh (15) ebenfalls Kleider in gedeckten Farben. Ihre Söhne Maddox und Knox (13) hatten hingegen zu klassisch schwarzen Anzügen gegriffen.

Getty Images Angelina Jolie bei den Oscars 2014

Getty Images Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

