Nur ein paar Tage, nachdem die Scheidung von seiner Ex Megan Fox (35) in trockenen Tüchern war, scheint Brian Austin Green (48) schon glücklich mit seiner neuen Familie zu sein. Seit Mai 2020 gehen er und Megan getrennte Wege, doch lange allein blieb der Beverly Hills, 90210-Star nicht. In Sharna Burgess (36) fand er sein neues Liebesglück: Nun wurden Brian und Sharna bei einem gemütlichen Dinner mit seinen Kids gesehen!

Im lässigen Look zeigte sich der 48-Jährige mit seiner neuen Freundin und seinen drei Söhnen, die noch aus seinen vorherigen Beziehungen stammen, vor einem Restaurant in Malibu. Sie wirkten ganz vertraut und gerade Sharna bewies sich als gute Stiefmutter: Schützend legte die Profitänzerin ihren Arm um den Kleinen Journey. Einen Grund zu feiern gab es auch: Nur wenige Tage zuvor einigte sich das Ex-Pärchen Megan und Brian und schloss die Scheidung auf gutem Wege ab.

Nun kann Brian wohl endgültig nach vorne blicken und sich auf seine neue Freundin konzentrieren. Erst vor Kurzem teilte er zum Jahrestag mit Sharna einen süßen Liebespost auf seinem Instagram-Account: "Ein ganzes Jahr, in dem du mich akzeptiert und geliebt hast wie nie jemand zuvor." Aber nicht nur er scheint überglücklich – auch Sharna teilte ein romantisches Video mit Fotos von den beiden.

MEGA Brian Austin Green, Sharna Burgess und seine Kinder vor einem Restaurant

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Januar 2013 in Beverly Hills

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

