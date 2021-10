Wird das ihr schaurigster Halloween-Look? Heidi Klum (48) liebt es, sich in Schale zu schmeißen. Besonders das Gruselfest nimmt bei dem Model jährlich eine wichtige Rolle ein. Heidi weiß, wie man Spannung aufbaut. Seit Wochen kündigt sie auf Social Media ihr Outfit an und sorgt bei den Fans für Nervenkitzel. Ihr neustes Halloween-Video geht unter die Haut – Heidi imitiert blutüberströmt eine kannibalistische Untote und sorgt für einen wahren Horrormoment!

In ihrer Instagram-Story lädt Heidi einen gruseligen Kurzclip hoch und versieht diesen mit der Bildunterschrift "Eins, zwei, drei, Heidi kommt dich holen." Auf dem Video sieht man, wie sie im Zombie-Look aus einem Grab hervor kriecht und "Ich bin tot" in die Kamera flüstert. Nachdem sie in einem verschmutzten rosa Kleid an einer Holztür klopft, raunt sie beim Öffnen der Tür bedrohlich: "Hier ist Mami." In der nächsten Szene verspeist Heidi plötzlich einen menschlichen Arm und ruft: "Frohes Halloween."

Der 31. Oktober verspricht mit Heidi wahrlich furchteinflößend zu werden! Bereits in den vergangenen Jahren sorgte Heidi mit ihren Looks für Aufsehen. Während sie sich im letzten Jahr als Toiletten-Papier-Mumie zeigte, schockte sie im Vorjahr als fleischfressendes Alien. Doch Heidi präsentierte ihren Fans in der Vergangenheit auch lustige Looks. Vor drei Jahren kleidete sie sich zum Beispiel als "Shrek"-Charakter Fiona und im Jahr 2015 als Sexbombe Jessica Rabbit.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Kinder zu Halloween 2020

RCF / MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

Getty Images Heidi Klum als Jessica Rabbit auf ihrer Halloween-Party 2015

