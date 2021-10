Joe Jonas (32) und Sophie Turner (25) zeigen sich turtelnd im Netz! Dass der Musiker und die Schauspielerin ein Paar sind, ist kein Geheimnis. Die Liebesgeschichte der zwei Berühmtheiten startete bereits im Jahr 2016. Inzwischen sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern sogar schon Eltern geworden. Im Sommer 2020 kam ihr Töchterchen Willa zur Welt. Wie glücklich Joe und Sophie nach wie vor miteinander sind, beweisen die Turteltauben nun mit einem süßen Paarfoto!

Via Instagram teilte der 32-Jährige den niedlichen Schnappschuss. Vor einem herrlichen Sonnenuntergang am Strand strahlen Sophie und Joe Seite an Seite in die Kamera. "In New York City mit der hier", schrieb der Jonas Brothers-Star zu dem Bild, erlaubte sich damit aber offenbar einen Scherz. Als Ort verlinkte er zu dem Beitrag nämlich Tokio. Die Fans in der Kommentarspalte hingegen sind sich sicher, dass das Foto in Malibu aufgenommen wurde.

Die Follower feiern Joe für den chaotischen Beitrag. "Ich liebe es, dass weder die Caption noch der verlinkte Ort oder das Foto zusammenpassen", amüsierte sich ein User. Das Motiv kommt allerdings bei allen gut an. Unter anderem zeigte sich Patrick Schwarzenegger (28) begeistert von dem Liebesglück und hinterließ eine ganze Reihe Herz-Emojis.

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2019

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Schauspieler

