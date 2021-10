Michelle Monballijn lässt sich die Familienplanung mit ihrem Mann Mike Cees-Monballijn noch einmal durch den Kopf gehen! Derzeit ist das Paar bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Dort polarisiert insbesondere der ehemalige Temptation Island-Verführer mit seinem Verhalten und seinem Kontrollzwang seiner Gattin gegenüber. Das Format hat bei den beiden tiefe Spuren hinterlassen. Eigentlich wollten Mike und Michelle gemeinsam Eltern werden – diesen Plan hat die Schauspielerin jetzt aber auf Eis gelegt!

Von nun an verhütet die 42-Jährige wieder mit der Pille, wie sie im RTL-Interview verriet. Das Verhalten ihres Mannes im TV habe sie ihren Kinderwunsch infrage stellen lassen. "Vor dem Sommerhaus hab ich viele Dinge nicht gesehen. Viele Probleme, dass die so intensiv sind", gab sich die zweifache Mutter bedrückt. Ehe sie an ein gemeinsames Baby denkt, wolle Michelle eine gefestigte Beziehung mit Mike. Dieser hat mit der Entscheidung seiner Frau jedoch schwer zu kämpfen. "Ich weiß damit gerade noch nicht wirklich umzugehen. Ich hatte Gedanken im Kopf, die sogar in Richtung Trennung gehen", offenbarte der 33-Jährige.

Seine Zukunft mit Michelle könnte durch die Entscheidung der Darstellerin gefährdet werden. "Wenn mir der größte Wunsch verwehrt wird, den wir gemeinsam haben – ich weiß nicht", zweifelte Mike. Dennoch wollen die beiden der Beziehung eine Chance geben und gehen inzwischen zur Paartherapie, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Anzeige

ActionPress / Gulotta,Francesco Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de