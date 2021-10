Capital Bras (26) Familie hat Zuwachs bekommen. In den vergangenen Wochen gab der Rapper häufiger ganz private Einblicke und teilte zuletzt sogar einige Videos aus dem gemeinsamen Urlaub mit seiner Familie. Neben seinen Söhnen konnten die Fans dort auch einen Blick auf das jüngste Familienmitglied des Musikers erhaschen: Töchterchen Alisa. Zusätzlich zu seinen Kids gehört aber auch eine Hundedame zu Capis Familie – und Emma hat jetzt tierische Unterstützung bekommen: Der Berliner hat einen neuen Hund.

"Darf ich vorstellen, das ist Pasha. Willkommen in der Familie, Bratan", schrieb der 26-Jährige auf Instagram zu einem Bild mit dem niedlichen Schlappohr. Offenbar ist Capi mehr als glücklich, dass Pasha von jetzt an sein treuer Begleiter auf vier Pfoten ist – denn er strahlt auf der Aufnahme bis über beide Ohren. In seiner Story zeigte er auch direkt, wie viel Spaß er mit dem Vierbeiner hat: Die zwei kuschelten nicht nur intensiv, sondern tollten auch wild herum. Sogar sein Markenzeichen – seine Cappy – nahm der "Berlin lebt"-Interpret ab und spielte damit mit dem Hund.

Eine kleine Hürde gab es für das neue Dreamteam aber doch noch zu überwinden: Pasha musste für den Weg ins neue Zuhause eine längere Autofahrt hinter sich bringen. "Pasha wir fahren jetzt lange Auto. Du weißt: Pupi und so im Auto ist nicht cool – vor allem nicht in dem Auto", warnte der Rapstar das neue Familienmitglied und fürchtete sich vor einem schmutzigen Zwischenfall in seinem Wagen.

Instagram / capital_bra Capital Bra und sein Sohn im August 2018

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra und sein Hund Pasha

