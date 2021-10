Drohen der Filmwelt jetzt Konsequenzen? Vergangene Woche kam es bei den Dreharbeiten zu dem Western-Streifen "Rust" zu einer Tragödie: Alec Baldwin (63) traf durch die Fehlzündung einer Requisitenwaffe versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins, die anschließend verstarb. Das Drama sorgte für eine Menge Diskussionen über den Gebrauch von Schusswaffen bei Dreharbeiten – eine Petition fordert nun ein Verbot von Pistolen und Co. am Filmset!

Auf der Webseite Change.org existiert seit einigen Tagen eine Petition, die nach Halynas Tod ins Leben gerufen wurde. "Wir müssen sicherstellen, dass sich diese vermeidbare Tragödie nie wieder ereignet. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass so etwas im 21. Jahrhundert passiert. An Filmsets werden keine echten Waffen mehr benötigt", heißt es dort. Weiterhin wird gefordert, dass echte Pistolen, Gewehre und Co. an den Drehorten verboten werden. Knapp 32.000 Menschen unterzeichneten die Petition bereits.

Nach dem tödlichen Unfall wurden die Dreharbeiten auf der Ranch sofort für unbestimmte Zeit eingestellt. Alec sagte weitere anstehende Projekte ab und zog sich zurück. "Jeder wusste, es war ein Unfall, aber er war komplett am Boden zerstört", schilderte ein Insider den Zustand des Hollywoodstars.

Getty Images Sicherheitskräfte am Eingang zur Bonanza Creek Ranch beim Film "Rust"

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin, Schauspieler

