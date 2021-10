Adele (33) hat nach ihrem Hammer-Comeback schon die nächste Überraschung für ihre Fans parat! Die britische Sängerin kehrte erst vor wenigen Tagen mit einer gewohnt fulminanten Ballade zurück. Ihre Single "Easy On Me" ist die erste Single-Veröffentlichung seit fünf Jahren! Am 19. November wird ihr viertes Studioalbum erscheinen. Doch damit nicht genug: Adele wird 2022 erstmals seit 2017 wieder live auf einer Bühne performen!

Das verkündete das geschiedene Stimmwunder am Dienstag via Twitter: Adele wird am 1. und 2. Juli kommenden Jahres im Hyde Park in London zwei große Open-Air-Konzerte geben. "Oii Oiiii", freute sich die Sängerin in dem Tweet. Noch hat der Vorverkauf nicht begonnen, aber man kann sich bereits auf eine Erinnerungsliste eintragen lassen. Und das sollten Adele-Fans besser tun, wenn sie Tickets bekommen wollen – der Ansturm wird mit Sicherheit massiv sein! Am 28. Oktober um 11 Uhr geht's los.

Adele hatte bereits vor der Veröffentlichung ihres Songs "Easy On Me" in einem Instagram-Livestream verraten, worum es sich thematisch in ihrem kommenden Album "30" drehen wird. Auf der Platte, die sie rund um ihr 30. Lebensjahr geschrieben hat, wie der Titel schon so schön sagt, verarbeitet die Oscar-Gewinnerin unter anderem auch ihre Trennung und Scheidung von ihrem Ex Simon Konecki (47).

Anzeige

Getty Images Musikerin Adele

Anzeige

Getty Images Adele im Februar 2016 in Belfast

Anzeige

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de