So haben Angelo Kellys (39) Fans den Musiker noch nie zu Gesicht bekommen! Schon als Kind war der Sänger stets mit langem Haar zu sehen. Kelly Family-Fans erinnern sich gewiss noch heute an den damals 13-Jährigen, der 1994 mit blonder Mähne den Song "An Angel" performte. Anders als die meisten seiner Geschwister hat sich der Künstler diese Frisur sogar bis heute beibehalten – oder doch nicht? Im Netz überraschte Angelo nun mit Glatze!

Via Instagram veröffentlichte der 39-Jährige ein Foto, das seine Follower staunen ließ. Im schwarzen Jackett und schwarzem Hemd, den Daumen nach oben, blickt er in die Kamera. Das einzig sichtbare Haar ist dabei allerdings auf Angelos Brust zu sehen! Ansonsten posiert Angelo mit kahlem Haupt – und kommentiert das Ganze mit: "No risk, no fun!" Dass der fünffache Vater tatsächlich sein Markenzeichen abgeschnitten hat, können seine Fans kaum glauben. "Bitte sag mir, dass deine Haare noch dran sind", schrieb eine Userin in der Kommentarspalte.

Doch die Community kann aufatmen. Wie Bild berichtet, ist die Platte das Werk eines Maskenbildners. Hinter dem Foto steckt eine Aktion seines Sohnes Gabriel Kelly (20). Was genau es damit auf sich hat, soll jedoch erst im Laufe der Woche verraten werden.

ActionPress Angelo Kelly im August 2019

Instagram / angelokellyofficial Der Sänger Angelo Kelly

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel und Angelo Kelly im Mai 2020

