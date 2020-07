Ist die Familienplanung bei Angelo Kelly (38) und seiner Frau Kira (41) etwa noch in vollem Gange? Bei dem Musiker wird Familie eindeutig großgeschrieben. Er wuchs in der berühmten Kelly Family mit elf Geschwistern auf und hat selbst für reichlich Nachwuchs gesorgt: Der irisch-amerikanische Sänger und seine Partnerin sind stolze Eltern von fünf gemeinsamen Kindern. Zumindest Kira möchte die Familie offenbar noch vergrößern – gegen weiteren Nachwuchs hätte sie nichts einzuwenden.

Im Interview mit RTL.de scheint die Beauty für ein sechstes oder sogar siebtes Baby offen zu sein. "Man weiß es nicht... Kann doch passieren", gibt sie sich mysteriös auf die Nachfrage zu weiterem Familienzuwachs. Von dieser Antwort sind nicht alle so begeistert. "Was? Ich habe gedacht, das wäre zu Ende", lacht der älteste Sohn, Gabriel (18). Und auch Angelo legt mit einem überraschten "Nein" ein Veto ein.

Nicht nur in dieser Sache ähneln sich die beiden Männer: Angelo hat sein musikalisches Talent an seinen 18-jährigen Sohn weitergegeben. Gabriel stand deshalb zwar schon mehrfach mit seinen Liebsten bei Angelo Kelly & Family-Auftritten auf der Bühne – aber jetzt verfolgt er allerdings eigene Ziele: Er will als Rapper durchstarten. "Durch Hip-Hop oder Rap kann man eben sehr viel Text hineinpacken und gute Geschichten erzählen!", erklärt er.

Instagram / angelokellyofficial Angelo und Kira Kelly mit ihren Kindern

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly und seine Familie im Dezember 2019

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Sänger



