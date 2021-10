Wie Angelina Jolie (46) wohl reagiert hat, als sie hinterher die Fotos vom Red Carpet gesehen hat? Vor ein paar Tagen besuchte die Schauspielerin die Premiere ihres neuen Films "Eternals" in Rom. In dem Marvel-Streifen verkörpert sie die schöne Eternal Thena. Auch auf dem roten Teppich war die Ex von Brad Pitt (57) mal wieder eine absolute Erscheinung in ihrem silbernen Kleid – aber ihre Haare haben leider ein bisschen davon abgelenkt: Angelina hatte auffällig schlecht sitzende Extensions drin!

Schaut man sich die Bilder von dem Event an, fällt auf: Angelina hatte eine üble Kante in der Frisur – man konnte genau erkennen, wo ihre echten Haare aufhören und wo die Extensions anfangen. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein! Zumal die Hollywood-Beauty sicherlich einen Top-Stylisten für diesen Look beauftragt hatte. Ihre Fans zeigten sich total entsetzt von dem Styling-Fail: "Das ist echt übel, wow! Der Schuldige gehört gefeuert", betont ein Nutzer auf Twitter. "Angelina ist bestimmt gerade dabei, jemanden am Telefon anzuschreien...", witzelt ein anderer.

Vermutlich als Reaktion auf das Haardebakel zeigte die Brünette sich beim nächsten Event – einem Photocall für "Eternals" – mit ihrer echten Mähne. Von Extensions oder ähnlichen Spielereien keine Spur. Stattdessen lenkte sie mit dem hautengen schwarzen Kleid die volle Aufmerksamkeit auf ihren knackigen Hammer-Body.

Getty Images Angelina Jolie bei der Premiere von "Eternals" in Rom

Getty Images Angelina Jolie bei der Premiere von "Eternals" in Rom

Getty Images Angelina Jolie bei einem Photocall für "Eternals" in Rom

