Georgina Fleur (31) startet in ein neues Leben. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin wurde vor ein paar Monaten zum ersten Mal Mutter. Für ihren Sohn möchte die TV-Bekanntheit ihr Leben komplett umkrempeln und hat vor einiger Zeit beschlossen, nicht mehr im Hotel zu wohnen, sondern nach einer Wohnung für sich und das Baby zu suchen. Jetzt wird es langsam ernst und Georgina begreift, was für große Veränderungen auf sie zukommen: Sie hat das Gefühl, nun erst richtig erwachsen zu werden.

"Ich bin voll traurig, wenn ich umziehen werde, das wird der letzte Schlussstrich sein, wo ich mich von meinem alten Leben verabschiede", gab die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story zu. Auf der einen Seite freue sie sich auf den neuen Lebensabschnitt, andererseits mache sie die Veränderung auch ziemlich sentimental – sodass schon ein paar Tränchen geflossen seien. "Ich werde mich von meinem Hotelleben verabschieden. Ich werde erwachsen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht – ich bin 31. Georgina wird erwachsen", schilderte sie.

Bis der Umzug ansteht und Möbelkauf und Co. auf dem Programm stehen, könnten aber noch ein paar Tage vergehen. Immerhin betonte das Reality-TV-Sternchen, dass die Wohnungssuche in der Wahlheimat Dubai gar nicht so einfach sei. "Ich möchte halt gerne in Downtown sein. Ich habe schon ein paar Ansprüche, ich möchte natürlich Burj-Khalifa-View haben", erzählte sie vor ein paar Tagen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrem Baby im Oktober 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

