Wie sehr kriselt es zwischen Mike Cees-Monballijn und seiner Frau Michelle? Der Reality-TV-Star und die Schauspielerin sind in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen – und polarisieren so sehr wie kein anderes Paar. In den Augen vieler Zuschauer führen die beiden eine extrem toxische Beziehung – und auch ihnen selbst ist bewusst, dass sie an ihrer Ehe arbeiten müssen. Deswegen hat Michelle nun beschlossen, die Kinderplanung auf Eis zu legen. Für ihren Mann ist das allerdings nur sehr schwer zu verkraften: "Ich hatte Gedanken im Kopf, die vielleicht Richtung Trennung gehen", gibt er gegenüber RTL zu.

