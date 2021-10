Im vergangenen Januar verunglückten Basketball-Legende Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13) tödlich bei einem Helikopter-Crash. Grund für den Absturz seien schlechte Wetterbedingungen und menschliches Versagen gewesen. Seitdem gedenkt seine Frau Vanessa (39) immer wieder ihres verstorbenen Mannes. Jetzt wurde das Protokoll ihrer Vernehmung nach dem Unfall veröffentlicht. Vanessa berichtet darin, wie sie vom Verlust ihrer Lieben erfahren hat: Sie habe zahlreiche Trauernachrichten erhalten, noch bevor der Tod ihres Mannes überhaupt bestätigt worden sei.

Laut den Dokumenten, die der New York Times vorliegen, sei Vanessa von einem Assistenten über den Hubschrauberabsturz informiert worden. Er sagte ihr, dass fünf Menschen überlebt hätten. Vanessa habe darauf gehofft, dass unter diesen Personen auch Kobe und Gianna seien würden. "Ich hielt mein Telefon fest, weil ich versuchte, meinen Mann zurückzurufen, und dann tauchten all diese Benachrichtigungen auf meinem Telefon auf, in denen stand 'RIP Kobe, RIP Kobe, RIP Kobe'", schilderte die 39-Jährige in dem Bericht. Sie habe von dem Tod ihrer Lieben quasi aus den sozialen Medien erfahren.

Vanessa sei daraufhin zu einer Polizeiwache in der Nähe des Absturzortes gefahren und habe darum gebeten, das Gebiet sichern zu lassen, um Schaulustige und Fotografen fernzuhalten. Vier Ersthelfer hätten jedoch trotz dessen Bilder von den Leichen gemacht. "Ich verstehe einfach nicht, wie jemand keine Rücksicht auf das Leben und Mitgefühl nimmt und stattdessen die Gelegenheit nutzt, um leblose und hilflose Menschen zu seiner eigenen kranken Belustigung zu fotografieren", äußerte Vanessa laut dem Protokoll.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant, Februar 2019

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant, Januar 2013

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Familie, Februar 2018

