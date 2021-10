Ronan Keating (44) ist bis über beide Ohren verliebt in seine Frau Storm Keating. Jetzt feierte seine Herzensdame einen großen Meilenstein in ihrem Leben: Sie wurde 40 Jahre alt. Anlässlich ihres Ehrentages machte der "When You Say Nothing At All"-Interpret seiner Partnerin eine zuckersüße Liebeserklärung im Netz. Auch nach sechs Jahren Ehe scheint Ronan noch immer im absoluten Liebesglück zu schwelgen.

Auf Instagram teilte der Sänger einen Schnappschuss von sich und seiner Ehefrau und schwärmte: "Du bist so voller Liebe, Wärme und Güte [...] Ich freue mich schon auf die nächsten 40 Jahre an deiner Seite. Baba, ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebling." Der Ire und die Australierin krönten ihre Liebe mit ihren zwei gemeinsamen Kindern: einem Sohn namens Cooper (4) und einer Tochter namens Coco Knox (1), die erst vergangenes Jahr das Licht der Welt erblickte. In seinem Geburtstagsgruß an Storm betonte Ronan: "Als Mutter bist du so stark, liebevoll und weise. Die Kinder haben so ein Glück, deine Liebe zu haben."

Aus seiner vorherigen Ehe mit Yvonne Connolly hat der ehemalige Boyzone-Sänger bereits die Töchter Missy (20) und Ali sowie seinen Sohn Jack. Nach fünf Kids ist die Familienplanung für den Musiker nun endgültig abgeschlossen und er äußerte sogar einmal den Plan, sich sterilisieren zu lassen. Im vergangenen Jahr erklärte er im Radio bei Good Morning Britain: "Ich habe fünf wunderbare gesunde Kinder. Es ist wohl an der Zeit."

Getty Images Ronan und Storm Keating in London, 2018

Getty Images Ronan Keating und seine Frau Storm Keating bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

Instagram / rokeating Storm und Ronan Keating mit Sohn Cooper im März 2020

