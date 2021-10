Georgina Fleur (31) geht es bestens! Ende August wurde das Reality-Sternchen glückliche Mutter einer Tochter. Seitdem hält die gebürtige Heidelbergerin ihre Fans immer wieder mit Baby-Updates auf dem Laufenden. So verriet sie auch schon vor etwa zwei Wochen: Das Baby macht sie ausgeglichener denn je! Nun geht die Schwärmerei in die nächste Runde: Georgina bestätigte sogar, dass sie in ihrer neuen Rolle total entspannt sei.

Bei einer Fragerunde auf Instagram fragte ein Fan, wie es Georgina zurzeit gehe, da sie "so entspannt und angekommen" wirke. Darauf antwortete die Beauty prompt: "Mir geht es wirklich sehr, sehr gut". Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin freue sich demnach auf jeden neuen Tag mit ihrer Kleinen, an dem sie beide "gesund und munter" aufwachen. "Manchmal schätzen wir die alltäglichen Dinge zu selten", betonte sie.

Und wie ist es für Georgina, jetzt die Verantwortung für ein Kind zu tragen? "Ich liebe es! Ich genieße jeden Moment und freue mich, mein Kind ein Leben lang bei mir zu haben!", schwärmte die Rothaarige. Das Gefühl, Mutter zu sein, scheint sie jedenfalls ziemlich überwältigt zu haben: "Wenn man noch nicht Mama ist, kann man sich dieses Gefühl kaum vorstellen", teilte sie ihren Fans mit.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter am Strand

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrem Baby im Oktober 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

