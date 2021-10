Verführerische Aufnahmen von Kate Beckinsale (48)! Die Schauspielerin ist bekannt aus Filmen wie "Pearl Harbor" oder "Jolt" und kann nun seit Mitte Oktober wieder auf den Bildschirmen gesehen werden: In der neuen Serie "Guilty Party" auf der Streamingplattform "Paramount+" spielt sie eine aufgeweckte Journalistin. Dabei hat sich auch eine sexy Szene eingeschlichen: Kate lässt sich von einer anderen Dame die Zehen ablecken!

Eigentlich geht es in der düsteren Comedyserie weniger um Sex: Kate spielt hier die Journalistin Beth Burgess, die der des Mordes an ihrem Mann angeklagten Toni Plimpton helfen will, ihre Unschuld zu beweisen. Während ihrer Recherche trifft sie nun auf das Callgirl, das ihre Füße liebkost – und Beth lässt es über sich ergehen, um an Informationen zu kommen. Bezüglich dieser Szene erzählte Kate später in einem Interview mit Collider, dass sie dafür auf keinen Fall ein Fußdouble einsetzen lassen wollte. Sie wollte nicht, dass die Schauspielerin des Callgirls für die Nummer die Füße von zwei verschiedenen Menschen im Mund haben musste. "Sie tat mir so leid", gab sie zu.

"Guilty Party" ist nur eines von vielen Projekten, das die Britin am Laufen hat. Für ihren neuen Film "Prisoner's Daughter" steht Kate gerade vor der Kamera – doch erschreckte ihre Fans Anfang Oktober mit der Nachricht, dass sie aufgrund von Rückenproblemen im Krankenhaus läge. Mittlerweile geht es ihr aber schon wieder besser.

Getty Images Kate Beckinsale, November 2019

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

