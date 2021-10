Kevin Yanik versetzt seine Fans in Sorge! Der ehemalige Are You The One?-Kandidat macht gerade eine schwere Zeit durch. Obwohl er vor wenigen Monaten gemeinsam mit seiner Verlobten Katharina Wagener (26) einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen konnte, schien es zunehmend schlechter um seine Beziehung zu stehen. Das Paar lebt momentan sogar räumlich getrennt und denkt über eine Therapie nach. Kevin scheint das Ganze ziemlich zuzusetzen: Er musste jetzt sogar ins Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story teilte der ehemalige Rettungssanitäter seiner Community mit, dass er fast 40 Grad Fieber habe. Die Temperatur sinke trotz Medikamenten nicht. Außerdem müsse er sich die ganze Zeit übergeben. "Mir ging es lange nicht mehr so beschissen. Die aktuelle Situation macht mir sehr zu schaffen, einfach alles", erzählte der Hobbysänger. Da sich sein Zustand nicht verbessert hatte, beschloss er schließlich, ein Krankenhaus aufzusuchen: "Ich bin gerade fast umgekippt. Ich habe mich selber einweisen lassen und melde mich wieder, sobald es mir besser geht."

Kevin steht mit Kathi eigentlich weiterhin in täglichem Kontakt. Bislang hat sich die Dortmunderin aber noch nicht zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Seit Kevins Update, dass er im Krankenhaus ist, hat sie aber ohnehin nichts mehr gepostet.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinem Sohn

Instagram / kevinyanik Kevin und Kathi, "Are You The One"-Kandidaten 2020

