Das war wirklich kurz und schmerzlos! In der heutigen Das Sommerhaus der Stars-Folge geht es ums Ganze: Welche drei der fünf verbliebenen Paare schaffen es, sich ins Halbfinale zu spielen? Nach der gestrigen Rauswahl von Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) sind die Tage der Nominierungen gezählt. Ab sofort fliegt bei jeder Challenge das Paar, das am schlechtesten abliefert – und das traf das erste Couple schon nach der Hälfte der Ausstrahlung!

Nach dem Spiel "Ich halt dir die Stange" traf es – sicherlich zur Erleichterung so mancher Zuschauer – das bisher unbeliebteste Pärchen Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle Monballijn. Sie legten auf dem Kletterparkour in schwindelerregender Höhe die kürzeste Distanz zurück – während Yasin und Samira Cilingir, Steff Jerkel (52) und Peggy Jerofke und Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt es bis ganz nach oben schafften. Ben Melzer und seine Sissi Hofbauer hatten Dusel, dass sie ein paar Meter mehr zurückgelegt hatten als der Berliner mit seiner Frau.

Überraschend kam der Exit für Mike und Michelle allerdings nicht. Schon in einem vorherigen Gespräch mit Lars hatte der Unternehmer vermutet, dass es für ihn und seine Frau nicht reichen könnte – was ihn ziemlich frustete: "Life goes on. Aber das wäre zu früh für mich. Wenigstens unter die ersten drei." Die Sorge bewahrheitete sich kurzerhand. Das Ehepaar gab sich nach der Klatsche überraschend cool und einmal mehr von sich selbst überzeugt: "Ich glaube, erst jetzt begreifen sie, was für Typen Mensch wir beide waren, was wir für ein krasses Paar wird sind. Das wurde manchen erst bewusst, als sie gesehen haben, scheiße, die sind jetzt weg", tönte Mike im Sprechzimmer kurz vorm Auszug.

Twitter sieht das übrigens ganz anders als Mike. "Es geschehen noch Wunder", "Yes, Strike!" oder auch "Endlich sind diese furchtbaren Menschen raus" waren nur drei der freudigen User-Reaktionen im Netz über das Show-Aus. Und auch Steff und Peggy konnten sich im Interview da nur anschließen: "Die waren einfach die Außenseiter, da braucht man nicht drüber sprechen. War echt ein schwieriges Paar."

