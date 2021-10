Für ein weiteres Paar ist kurz vor dem Finale von Das Sommerhaus der Stars Schluss – doch dieses Mal ganz ohne Exit-Challenge! Die heutige Folge hatte wieder einiges an Drama und Aufregung zu bieten. Gestartet wurde mit Sommerhaus-Sex, zur Halbzeit gegen Zäune geboxt und zum Showdown ein Duo Achtkant vom Bocholter Hof gekickt! Doch zur Enttäuschung von so manchem Kandidaten und Zuschauer hat es einmal mehr nicht Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn getroffen.

Nach den zwei Challenges "Paar Wash" und "Nagelstudio" konnten sich Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer sowie Steff Jerkel (52) und Peggy Jerofke vor der Nominierung schützen. Doch bei der anstehenden Rauswahl war dieses Mal alles anders: Wie früher üblich drohte heute dem Pärchen mit den meisten Stimmen der direkte Auszug. Während Yasin und Samira Cilingir nur einmal gewählt wurden, herrschte bei Mike und Michelle und Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) Gleichstand. Am Ende hatte das bisher erfolgreichste Duo der Staffel, Ben und Sissi, das letzte Wort: "Ich denke, wir müssen uns nicht beraten. Wir haben heute unsere Stimme vergeben: Jana und Sascha, ihr müsst leider gehen."

Die gerade noch mal davon gekommenen Mike und Michelle waren sichtlich erleichtert: "I love you. Das ist das, was ich meine", bedankte sich der Berliner in den Armen des Transgender-Models liegend. Und auch Sissi und Michelle lagen sich mit Tränen in den Augen in den Armen. Doch nicht allen war zum Lachen zumute. Peggy und Steff zeigten sich ziemlich enttäuscht von Ben und Sissis Entscheidung: "Uns wäre es lieber gewesen, dass Mike und Michelle gehen, aber jetzt müssen wir damit leben." Während Jana und Sascha ihre Koffer packten, zeigte sich Michelles Ehemann sichtlich gelöst und sogar richtig glücklich: "Ich freue mich auf die nächsten Tage mit euch", verkündete Mike in großer Runde. Und wie ging's Jana und Sascha mit dem Exit? Der Fack ju Göhte-Star ist sich sicher: "Sie werden uns schon vermissen und die Energie, glaube ich."

