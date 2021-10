Im Liebesleben von Kody Brown (52) scheint es nicht besonders gut zu laufen! In der Reality-Show Alle meine Frauen wird das polygame Leben des Familienpatriarchen mit seinen vier Ehefrauen Meri (50), Janelle (52), Christine (49) und Robyn (43) sowie deren Kindern gezeigt. Seit über einem Jahr halten sich nun schon die Gerüchte, dass es zwischen Meri und Kody kriselt. Und nun das: Bröckelt jetzt auch die Ehe zwischen Kody und seiner dritten Angetrauten Christine?

Der Anlass für die Spekulationen ist Christines Umzug von Arizona nach Utah. Während Familie Brown vor etwa drei Jahren in den US-Bundesstaat Arizona gezogen war, habe Christine laut The Sun vor wenigen Wochen ihr Haus nahe ihrer Familie in Arizona verkauft und sich ein Anwesen in ihrem Heimatstaat Utah gekauft. Mit ihrer jüngsten Tochter Truely (11) lebe die sechsfache Mutter nun fernab von Kody und seinen anderen Ehefrauen – einige ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder leben demnach auch in Utah.

Auch der TLC-Trailer der kommenden Staffel "Alle meine Frauen", die bald in den USA ausgestrahlt wird, deutet auf ein Zerwürfnis zwischen Kody und Christine hin. Darin heißt es zwar, die anhaltende Gesundheitskrise habe gezeigt, wie sehr die Familie zusammengehören möchte, doch die Realität sieht wohl anders aus. "Wir sind keine Familie. Ich glaube nicht, dass Kody wieder mit allen zusammenleben will – ich glaube, er will getrennt [mit Robyn und deren Kindern, Anm. d. Red.] leben", verkündet Christine in der Vorschau.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im September 2021

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren Kids und ihrer Enkelin, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de