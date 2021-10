Daniela Katzenberger zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Die Kultblondine postet gerne sexy Fotos von sich auf Social Media. Am 1. Oktober feierte sie nun ihren 35. Geburtstag. Und auch in ihrem neuen Lebensjahr dürfen ihre Fans sich wohl auf heiße Anblicke gefasst machen – das lässt zumindest ihr neuestes Pic vermuten. Darauf posiert die Mutter einer Tochter nur mit einem Bikini bekleidet.

Zufrieden grinsend rekelt die Frau von Lucas Cordalis (54) sich auf ihrem neuen Instagram-Bild an einem Pool – lediglich ein knapper Zweiteiler ziert ihren Wow-Körper. Bei diesem selbstbewussten Anblick kann man sich kaum vorstellen, dass Danni Bodyshaming befürchtet. "Welch ein Genuss, dass ich mir die schei* Body-Kommentare nicht geben muss", schrieb sie zum Pic. Und tatsächlich: Für dieses Foto hat die Katze die Kommentarfunktion deaktiviert.

Body-Kritik hin oder her – das Wichtigste ist wohl, dass die TV-Bekanntheit sich in ihrer Haut wohlfühlt. Und das ist der Fall! Auf die Frage eines Fans, wie sie sich mit 35 fühle, entgegnete Danni kürzlich in ihrer Story: "Ich sah ja mit Mitte 20 fast älter aus als heute. Ich glaube, deswegen komme ich damit mega klar."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, September 2021

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

