Wie steht Gerda Lewis (28) eigentlich zu ihren Ex-Freunden? In der Vergangenheit hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon die eine oder andere Beziehung in der Öffentlichkeit geführt – nicht zu vergessen ihre Bachelorette-Liebe mit Keno Rüst. Aktuell lernt die Influencerin einen noch unbekannten Herren kennen. Doch wie ist Gerdas Verhältnis eigentlich zu ihren Verflossenen? Das hat sie nun in einem Interview verraten.

Mit Ausnahme von Keno hat Gerda alle ihre Ex-Freunde in ihrem privaten Umfeld kennengelernt. Zu GNTM-Zeiten 2018 hatte die Blondine den Bodybuilder Tobi Ti gedatet – und genau mit dem unterhält sie sich auch heute mal über ihre gemeinsame Vergangenheit, wie sie im YouTube-Talk mit Ramon Wagner zugab. "Tatsächlich habe ich mit Tobi immer noch einen guten Draht. Wir haben uns letztens sogar noch über WhatsApp alte Videos von uns gesendet, weil wir damals super-viele Snapchat-Videos gemacht haben. Er ist ein superlustiger Mensch und ich hatte mit ihm wirklich den Spaß meines Lebens", erzählte die 28-Jährige.

Mit Ex-Love Island-Kandidat Melvin Pelzer (27) verbrachte Gerda 2020 die erste Jahreshälfte – der heiße Draht zu der Grinsebacke ist aber mittlerweile eiskalt, wie sie erklärte: "Zu ihm hatte ich auch mal Kontakt, aber einfach nur so. Ich hatte da noch ein paar Sachen, also nicht so richtig", berichtete sie. Mit Keno teilt sich die einstige Rosenlady allerdings noch den Freundeskreis. Wenn man sich ab und an mal über den Weg laufe, sage man sich selbstverständlich höflich Hallo.

Instagram / melvinpelzer Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis bei einem Festival

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

